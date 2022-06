Predsednik Pahor poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Michelu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 16. junija 2022, poslal pismo predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu. V njem se predsednik Pahor zavzema, da bi se Bosni in Hercegovini dodelil status kandidatke za članstvo v Evropski uniji, brez pogojev.S tem bi se po njegovem prepričanju okrepile proevropske sile v Bosni in Hercegovini in dinamika notranjega prilagajanja evropskim normam. Ocenjuje namreč, da so potrebni konkretni koraki za čimprejšnjo širitev Evropske unije na Zahodni Balkan.O pobudi je predsednik Pahor prvič spregovoril na Münchenski varnostni konferenci, 22. februarja letos. Predstavil jo je tudi na Sarajevskem poslovnem forumu, 11. maja, in nazadnje pred dnevi na srečanju voditeljev SEECP v Solunu, na katerem je sodeloval tudi predsednik Evropskega sveta Michel.Predsednik Pahor je pobudo najavil predsedniku Poljske Andrzeju Dudi že ko je sprejel njegovo povabilo, da skupaj z nekaterimi drugimi evropskimi voditelji konec februarja podpiše pismo s pozivom za dodelitvi statusa kandidatke Ukrajini.Pismo predsednika Republike Slovenije je objavljeno spodaj.