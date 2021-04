Predsednik Pahor v telefonskem pogovoru čestital predsednici Republike Kosovo dr. Vjosi Osmani za izvolitev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v daljšem telefonskem pogovoru novoizvoljeni predsednici Republike Kosovo dr. Vjosi Osmani čestital za izvolitev in ji zaželel uspešno delo.



Predsednik Pahor je poudaril podporo, ki jo Slovenija nudi Kosovu pri doseganju ciljev na poti približevanja evro-atlantskim integracijam. Zavzel se je za izpolnjevanje zavez in nadaljevanje dialoga Beograd – Priština.



Predsednik Pahor je predsednico Osmani povabil na srečanje voditeljev držav članic pobude Brdo – Brijuni Process, ki ga bo gostil v Sloveniji, takoj ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale.



Predsednika sta se pogovarjala o aktualnih epidemioloških razmerah in se zavzela za tesnejše sodelovanje in več solidarnosti med državami regije v času pandemije. Slovenska vlada je Kosovu septembra lani zagotovila materialno pomoč v obliki zaščitne opreme.



Predsednika bosta nadaljevala dvostranski dialog, med drugim tudi ob obisku predsednika Pahorja na Kosovu, ko bo obiskal slovenske enote v misijah EULEX in KFOR, predvidoma še to pomlad.