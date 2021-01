Predsednik republike v telefonskem pogovoru čestital portugalskemu predsedniku za ponovno izvolitev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v daljšem telefonskem pogovoru pogovarjal s portugalskim predsednikom in prijateljem Marcelom Rebelo de Sousa, ki je bil v nedeljo ponovno izvoljen za predsednika države.Predsednik Pahor je predsedniku de Sousa čestital k zmagi na volitvah in dejal, da se veseli njunega nadaljnjega sodelovanja in zlasti njegovega pričakovanega uradnega obiska v Sloveniji v tem letu.

Sogovornika sta se pogovarjala tudi o epidemiji Covid-19 in izmenjala poglede na spopadanje z njo. Tako Slovenija kot Portugalska imata visoke številke okuženih, pa tudi umrlih. Poudarila sta pomen tesnega sodelovanja, zlasti na ravni Evropske unije tako ko gre za spopadanje z zdravstveno krizo kot soočanje z njenimi ekonomskimi in socialnimi posledicami.

Portugalska trenutno predseduje Svetu Evropske unije, sledila ji bo Slovenija. Predsednika sta sodelovanje med državama ocenila kot odlično in izrazila pričakovanje, da bo sosledje predsedovanj in sodelovanje v triu še poglobilo dvostranske odnose.



Foto: STA