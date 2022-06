Predsednik republike je od dnevu državnosti na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji dr. Ludviku Toplaku in Robertu Battelliju

Utemeljitvi:

Dr. Ludvik Toplak je prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije ter njeni mednarodni in akademski uveljavitvi. Roberto Battelli pa je prejel red za zasluge za dolgoletno delo in prispevek k razvoju slovenske demokracije ter za zasluge pri povezovanju in ohranjanju italijanske narodne skupnosti v Sloveniji.Foto: Daniel Novakovič/STA