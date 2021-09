Predsednik republike članom in članicam slovenske paraolimpijske reprezentance: »Ste izjemen navdih zaradi vaše sposobnosti, da se za tako zahteven športni nastop pripravite«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil sprejema za slovensko paraolimpijsko reprezentanco, ki se je z letošnjih paraolimpijskih iger v Tokiju vrnila s sijajnimi uvrstitvami.Predsednik Pahor je v nagovoru čestital vsem članom in članicam slovenske paraolimpijske reprezentance in ponovno spomnil, da je Slovenija ena redkih držav in naš narod eden redkih narodov, ki praznika dan kulture in dan športa praznuje kot svoja državna praznika. To je zato, ker ju ljudje tako čutijo, je dejal.»Tako kultura kot šport sta državotvorna za nas, našo državo in naš narod,« je dejal predsednik republike in dodal, da športniki ljudi, ki jih spodbujajo in navijajo za njihove uspehe, povezujejo v skupnost, kar je v tem času izjemnega pomena.»Ste izjemen navdih zaradi vaše sposobnosti, da se za tako zahteven športni nastop pripravite,« je predsednik Pahor nagovoril člane in članice paraolimpijske reprezentance in se zahvalil vsem, ki jih podpirajo na njihovi športni poti do uspehov.Predsednik republike je Frančka Gorazda Tirška, prejemnika dveh medalj na letošnjih paraolimpijskih igrah v Tokiju, povabil, da se je s svojim podpisom pridružil drugim šampionom na Zastavi slavnih.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA