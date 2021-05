Predsednik republike na podelitvi literarnih nagrad Anica v Sevnici

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil podelitve literarnih nagrad Anica. Predsednik republike je častni pokrovitelj prvega literarnega natečaja "Moja pot", ki poteka pod okriljem Osnovne šole Ane Gale Sevnica.Literarni natečaj "Moja pot" poteka v organizaciji Osnovne šole Ane Gale Sevnica. Prireditelji in sodelujoči želijo z njim opozoriti na šole s posebnimi potrebami v lokalnem okolju ter spodbujati zavedanje o enakih (z)možnostih vseh otrok, ob tem pa spomniti tudi na druge člane naše družbe, ki so pozabljeni in spregledani, zlasti na bolne, starejše, dolgotrajno brezposelne.Foto: Bor Slana / STAFoto: Bor Slana / STA