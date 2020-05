Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev praznika dela nagovoril državljane

Foto: Daniel Novakovič/STAV skrbi za varnost in zdravje obiskovalcev v času epidemije novega koronavirusa covid-19 smo v Uradu predsednika Republike Slovenije tradicijo dni odprtih vrat v Predsedniški palači prilagodili trenutnim razmeram. Zaradi velikega zanimanja in prisrčnih izkušenj in vtisov dosedanjih obiskovalcev smo v Uradu predsednika republike za vse, ki si želijo ogledati prostore palače, pripravili posodobljen virtualen sprehod po protokolarnih in delovnih prostorih predsednika republike. Objavljen je na uradni spletni strani predsednika republike.Obeležitev državnega praznika sta sklenila mlada pevka Klara Koprivec in akademski kitarist Matic Smolnikar, ki sta nas v praznični majski dan popeljala z znamenito zimzeleno pesmijo Vrača se pomlad.Foto: Daniel Novakovič/STAV počastitev državnega praznika je pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013, z izjemo poletja 2018, ko so v prostorih Urada predsednika Republike Slovenije potekala obnovitvena dela. Dnevi odprtih vrat so tako postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Vsem, ki bi si želeli ogledati prostore Predsedniške palače tudi v živo, sporočamo, da bodo dnevi odprtih vrat ponovno potekali takoj, ko bo mogoče. Veselimo se dne, ko bomo ponovno državne praznike praznovali skupaj v Predsedniški palači.