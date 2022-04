Predsednik Pahor v telefonskem pogovoru s turškim predsednikom Erdoganom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 5. aprila 2022, po telefonu pogovarjal s predsednikom Republike Turčije Recepom Tayyipom Erdoganom.

Predsednik Pahor in predsednik Erdogan sta v pogovoru ponovno potrdila dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Turčijo. Ob tem se je turški predsednik slovenskemu zahvalil za udeležbo na forumu "Antalya Diplomacy Forum", ki je pretekli mesec potekal v turškem mestu Antalija.

Predsednika Pahor in Erdogan sta velik del pogovora namenila vojaški invaziji Rusije na Ukrajino. Na dvostranskem uradnem srečanju v Antaliji sta se predsednika dogovorila, da se bosta redno posvetovala o napredku pri pogajanjih med Ukrajino in Rusijo, ki jih gosti Turčija. Predsednik Erdogan je podal kratko oceno o možnostih za mirno reševanje spora, predsednik Pahor pa se je turškemu predsedniku zahvalil za iskren napor, da se čimprej konča vojna in se spor ureja po diplomatski poti. To je po njegovem mnenju toliko bolj pomembno, ker smo vse pogosteje priča vojnim zločinom, kot pred dnevi v Buči. Predsednik Erdogan je izrazil mnenje, da bi bilo tudi v luči turškega posredovanja med Ukrajino in Rusijo v prihodnjih mesecih koristno organizirati vrh EU – Turčija.

Predsednik Erdogan je izrazil zadovoljstvo, da je v zadnjem mesecu predsednik Pahor sprejel na pogovor turškega zunanjega ministra in predsednico turškega parlamenta ter se zahvalil za odločitev slovenske vlade, da Turčijo uvrsti na listo varnih držav.

Na koncu je predsednik Pahor dejal, da se veseli državniškega obiska v Turčiji konec poletja in da je posebno počaščen, da bo ob tej priložnosti lahko nastopil tudi pred diplomatskim zborom.