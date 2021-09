Predsednik republike slavnostni govornik na forumu skupine G20 o medkulturnem in medverskem dialogu v Bologni

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Na povabilo organizatorjev je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes odprl letošnji forum skupine G20 o medkulturnem in medverskem dialogu »Interfaith Forum«. Predsednik republike je bil na otvoritvi slavnostni govornik. Nosilna tema letošnjega foruma je »Time to heal – Čas za okrevanje«.Forum poteka med 12. in 14. septembrom 2021 v Bologni v sklopu predsedovanja Italije skupini G20. Leta 2014 je bil ustanovljen kot prostor rednega dialoga med visokimi verskimi predstavniki in političnimi voditelji o aktualnih mednarodnih razmerah, z namenom miroljubnega sožitja in s poudarkom na ciljih trajnostnega razvoja Združenih narodov.Foto: Daniel Novaković/STAPovabilo predsedniku republike Pahorju za nastop na glavnem dogodku foruma je potrditev njegove zavezanosti evropskim vrednotam strpnosti in sožitja in odmev na njegove redne in zavzete pozive k dialogu. Predsednik Pahor je na srečanje povabljen kot prepričan Evropejec; na njegovo pobudo in pobudo italijanskega predsednika Mattarelle je nastalo pismo predsednikov držav članic Evropske unije ob Dnevu Evrope in začetku Konference o evropski prihodnosti »Pogovorimo se o Evropi«, ki so ga podpisali vsi predsedniki in predsednice Evropske unije. Udeležba sodi v okvir prizadevanj predsednika Pahorja za višjo kulturo dialoga in mirno ter spoštljivo reševanje odprtih vprašanj.V prologu pred otvoritveno slovesnostjo Foruma je z nagovorom nastopil David Sassoli, predsednik Evropskega parlamenta. S predsednikom Pahorjem sta ob tem imela krajše srečanje, na katerem sta spregovorila o slovenskem predsedovanju Svetu EU in o nekaterih aktualnih vprašanjih Evropske unije in njene prihodnosti.Foto: Daniel Novakovič/STASinoči se je predsednik Pahor udeležil slovesnosti v spomin na žrtve, ubite med molitvijo v cerkvah različnih veroizpovedi po vsem svetu. Spominska slovesnost je potekala v baziliki sv. Štefana, mašo je daroval kardinal Matteo Zuppi, bolonjski nadškof.