Predsednik Pahor na dan zmage v Topolšici: »Evropska ideja, katere del smo tudi ponosni Slovenci, že skoraj osemdeset let varuje naš mir, varnost in blaginjo«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan v Topolšici tradicionalno udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu zmage, na kateri je bil slavnostni govornik.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je uvodoma čestital krajankam in krajanom Topolšice ob njihovem krajevnem prazniku in se jim, kakor tudi županoma Šoštanja in Velenja, zahvalil za vabilo. V govoru je spregovoril o dveh današnjih praznikih, dnevu zmage in dnevu Evrope, in poudaril, da sta oba utemeljena v ideji elizijanskega miru. Predsednik Pahor je dejal, da je dan zmage prinesel konec šestletnemu trpljenju in da smo se Slovenci takrat postavili za prave zgodovinske vrednote – zato imamo danes pravico in dolžnost, da negujemo spomin na ljudi, ki so bili del zavezniških sil, med mladimi pa ohranimo pozitiven odnos do narodnoosvobodilnega gibanja. Na pogorišču tedanjega sveta je z željo, da se vojna nikdar več ne ponovi, zrasla Evropska unija, je nadaljeval predsednik republike in dodal, da so evropski vizionarji tedaj morali storiti nekaj radikalnega in prelomnega, da bi prihodnje generacije zavarovali pred nevarnostjo vojne ter jim omogočili, da bi uživali mir, sanjali svoje sanje in si izpolnili velika pričakovanja. »Evropska ideja, katere del smo tudi ponosni Slovenci, že skoraj osemdeset let varuje naš mir, varnost in blaginjo. Naša sveta dolžnost je, prvič – da nikoli ne pozabimo tistih, ki so izbojevali dan zmage, in drugič – da naredimo vse, kar je v naši moči na ravni posameznika, družbe in države, da bogatimo, varujemo in negujemo evropsko idejo, da bi naših zanamcev, našim otrokom in njih otrokom zavarovali mir in varnost ter jim omogočili vsaj enako ali višjo stopnjo blaginje kot jo uživamo danes. To je naša pravica, to je naša dolžnost,« je dejal predsednik Pahor in pozval k medsebojnemu spoštovanju, človečnosti, solidarnosti, da takšni Evropi skupaj zagotovimo prihodnost. Predsednik republike je slavnostni nagovoril sklenil z mislijo, da je Evropska unija utemeljena na spravi in temeljnih demokratičnih vrednotah, na spoštovanju medsebojnih razlik in povezovanju na vsem, kar nam je skupno – in temu moramo dati prednost zaradi miru, varnosti in blaginje.Foto: Daniel Novakovič/STAŽupan Občine Šoštanj Darko Menih se je v imenu organizatorjev tradicionalne slovesnosti zahvalil predsedniku republike, da se je vsako leto prijazno odzval vabilu in se udeležil slovesnosti v Topolšici, zahvalil pa se mu je tudi za častno pokroviteljstvo nad letošnjim Kajuhovim letom. Udeležence slovesnosti je nagovoril tudi župan Občine Velenje Peter Dermol. Na prireditvi so nastopili učenke in učenci OŠ Karla Destovnika Kajuha – Šoštanj ter učenci Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje in Glasbene šole Roberta Goličnika.Foto: Jan Kovačič/UPRSPred uradnim začetkom slovesnosti se je predsednik republike poklonil žrtvam fašizma in k spominskemu obeležju, posvečenemu talcem in padlim borcem, žrtvam fašizma iz Topolšice 1941–1945, položil venec.Foto: Daniel Novakovič/STA