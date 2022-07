Predsednik Pahor ob prazniku Občine Škocjan: »Trenirati moramo sodelovanje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Škocjan. Predsednik Pahor je imel na prireditvi slavnostni nagovor.Predsednik republike je v slavnostnem nagovoru čestital občankam in občanom ob prazniku ter izrazil posebno zadovoljstvo in veselje, da se je ob številnih obiskih v slovenskih občinah prepričal, v kako lepi državi živimo in kako ta postaja čedalje bolj urejena in razvita. »Posebej me veseli, da to ne velja samo za velika urbana območja, ampak tudi za podeželje,« je dejal in pozdravil usmerjenost države in lokalnih skupnosti v trajnostni razvoj in digitalizacijo. »Paradigma razvoja v 21. stoletju je naši deželi in značaju naših ljudi pisana na kožo. Doma smo v lepi, urejeni, razviti državi, v kateri živijo delovni ljudje, ki so skozi tradicijo razumeli, da je mogoče do rezultatov priti samo preko trdega dela in tako vzgajajo tudi svoje otroke. Učijo jih, da je potrebno delati zase in hkrati biti solidaren z drugimi,« je poudaril predsednik Pahor in dodal, da so občine pomemben element naše narodne in državljanske skupnosti. »Bodite ponosni na to, kar ste dosegli in bodite ambiciozni glede tega, kar še želite doseči,« je občankam in občanom dejal predsednik republike in ob tem spomnil na sejo Državnega sveta, ki se je je bil udeležil dopoldne. Vnovič je poudaril, da bo Slovenija s pokrajinami dobila novo raven uprave, ki ji bo omogočala, da bo še bolje prisluhnila ljudem in njihovim interesom.Predsednik republike je slavnostni nagovor zaključil z mislijo na moč dialoga za mirno in varno prihodnost Slovenk in Slovencev. »Trenirati moramo sodelovanje. Vedno moramo paziti, da običajnih političnih razhajanj ne poglobimo do te mere, da pride do narodnega razkola,« je opozoril in vse zbrane povabil, da se po najboljših močeh vsi skupaj potrudimo, da otrokom zapustimo lep in miren svet.Foto: Nebojša Tejić/STAZbrane je nagovoril tudi župan Jože Kapler. Občankam in občanom je ob prazniku zaželel, da domovino in lokalno skupnost še naprej sprejemajo kot milost in dobrino.Občina Škocjan svoj praznik praznuje 6. julija, na rojstni dan dr. Ignacija Knobleharja (1819–1858), misijonarja in prvega raziskovalca Belega Nila v južnem Sudanu. Z današnjo osrednjo slovesnostjo so občanke in občani sklenili niz prireditev v počastitev občinskega praznika, ki so ga poimenovali Knobleharjevo 2022. Na slovesnosti so podelili občinsko nagrado in priznanja ter priznanja Gasilskega poveljstva Občine Škocjan.Predsednik Pahor je bil leta 2019 častni pokrovitelj osrednje akademije ob 200-letnici občinskem prazniku Občine Škocjan v spomin 200-letnice rojstva Ignacija Knobleharja – Abune Solimana, “dobrega očeta”, kot so ga klicali prebivalci ob reki Nil.Foto: Nebojša Tejić/STA