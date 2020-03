Predsednik Pahor v videokonferenci s predsednico Evropske komisije von der Leyenovo prosil, da Evropska komisija pospeši proces javnega naročanja za medicinsko opremo, kar je za Slovenijo izjemnega pomena

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je za danes načrtoval delovni obisk pri voditeljih institucij Evropske unije. Zaradi omejitve potovanj se je z Ursulo von der Leyen, predsednico Evropske komisije, in Josepom Borrellom Fontellesom, visokim predstavnikom za skupno zunanjo in varnostno politiko, pogovarjal preko videokonference. Telefonski pogovor pa je opravil tudi z Davidom Sassolijem, predsednikom Evropskega parlamenta.Predsednik Pahor je v pogovoru z Ursulo von der Leyen, predsednico Evropske komisije, uvodoma pozval komisijo h kar najhitrejšemu postopku izpeljave javnih naročil za nakupe medicinske opreme. Predsednica Evropske komisije je predstavila vse ukrepe, povedala, da je najkrajši možni rok za prijavo ponudnikov šest dni, vendar je problem na strani ponudbe. Evropska komisija vlaga velike napore.Sogovornika sta se strinjala v oceni, da bo pandemija novega koronavirusa COVID-19 upočasnila gospodarsko rast, na kar je potrebno biti pripravljen. Predsednica EK je predstavila ključne ukrepe na področju državnih pomoči in pakta stabilnosti in rasti, s pomočjo katerih države same lahko ukrepajo, da zaščitijo predvsem mala in srednja podjetja.Predsednik Pahor in predsednica Evropske komisije sta soglašala, tudi v teh težkih časih ne smemo pozabiti na druga pomembna vprašanja, med katerimi so predvsem problematika ilegalnih migracij, pogajanja o večletnem finančnem okviru EU, podnebna prihodnost, digitalizacija in širitev Evropske unije. Glede slednje je predsednik Pahor sogovornico seznanil s skupnim pismom voditeljev držav Procesa Brdo Brijuni, v katerem pozivajo Evropski svet, naj določi datum za začetek pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo in za nadaljevanje pogajanj z drugimi državami kandidatkami. Pismo je podpisalo sedem voditeljev in predsednik Pahor je pojasnil, da ga je predsednik Kosova Thaci obvestil, da poziv sicer podpira, vendar ga ne bo podpisal, ker so se ostali voditelji odločili, da se v tem pozivu osredotočijo na Severno Makedonijo in Albanijo, predsednik Thaci pa je vztrajal, da bi dodali tudi poziv za vizno liberalizacijo EU s Kosovom. Predsednik Pahor je predsednico Evropske komisije povabil, naj se udeleži enega od prihodnjih srečanj pobude.Že dopoldne je predsednik Pahor opravil pogovor z Josepom Borrellom Fontellesom, visokim predstavnikom za skupno zunanjo in varnostno politiko. Visoki predstavnik Borrell je predsednika Pahorja nekoliko podrobneje seznanil z aktualnimi ukrepi Evropske unije glede novega koronavirusa COVID-19, predvsem s prizadevanji za vrnitev državljanov držav članic EU iz tretjih držav.Čeprav je to v teh razmerah ena osrednjih nalog visokega predstavnika za zunanjo in varnostno politiko EU, sta se sogovornika v nadaljevanju posvetovala tudi o migrantski krizi, odnosih EU s Turčijo ter o razmerah na Zahodnem Balkanu. V zvezi z dogajanji na grško-turški meji sta sogovornika soglašala z oceno, da se Turčija sooča z velikimi izzivi glede migrantov in ji je treba pomagati - Evropska unija to na podlagi dogovora iz leta 2016 tudi počne, pri čemer nič ne upravičuje uporabe migrantov za pritisk na EU.Predsednik Pahor je visokega predstavnika Borrella seznanil s skupnim pismom voditeljev Procesa Brdo Brijuni v podporo širitvi s Severno Makedonijo in Albanijo.Predsednik Pahor je danes po telefonu govoril tudi s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem. Izmenjala sta stališča o spopadu s pandemijo novega koronavirusa COVID-19, ki povsem zaposluje pristojne v Ljubljani in Bruslju. Predsednik Evropskega parlamenta Sassoli je predsednika Pahorja obvestil, da bo naslednje zasedanje Evropskega parlamenta v Bruslju skoraj v celoti namenjeno temu problemu. Zavzela sta se za čimbolj učinkovit in enoten odziv držav članic EU in Evropske unije na ravni parlamenta, sveta in komisije.Foto: Nebojpa Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA