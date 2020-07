Predsednik Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Islandije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Islandije, Guđnijem Th. Jóhannessonom in mu čestital za prepričljivo zmago na nedavnih predsedniških volitvah.



Del pogovora sta predsednika namenila spopadanju z novo koronavirusno boleznijo, v katerem sta bili obe državi zelo uspešni. Težko je predvideti, kako bo jeseni in predsednik Pahor je napovedal, da Slovenija pripravlja letošnji, že 15. Blejski strateški forum z veliko skrbnostjo in spremlja spreminjanje epidemiološke slike. Predsednika Johannessona je povabil, naj obišče Slovenijo in ta je povabilo sprejel, ter dejal, da bo to storil ob prvi primerni priložnosti.



Predsednika sta govorila tudi o razmerah v Evropi, o pričakovanjih glede ravnanj Evropske unije v času pomembnih preizkušenj in o podnebni politiki.