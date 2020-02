Jutri drugi, zaključni krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin, v sredo predsednik Pahor uradno s kandidatom za predsednika vlade oz. s sporočilom državnemu zboru, da kandidata ne bo predlagal

Jutri, v torek, 25. februarja 2020, bo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor opravil drugi krog posvetovanj o izboru kandidata za predsednika vlade

.





Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je po prvem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin ocenil, da je za njegovo odločitev o tem, ali državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade ali ne, potreben še drugi krog pogovorov z vodji tistih poslanskih skupin, ki glede tega predsedniku v prvem krogu še niso podale dokončnega stališča.



Poslanska skupina SAB se je uradno zahvalila predsedniku za vabilo na drugi krog pogovorov, ki so ga prejeli kot pobudniki t.i. projektne vlade. Ker v tej zvezi v tem trenutku nimajo za povedati nič novega, so se odločili, da se vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper jutrišnjih pogovorov ne bo udeležila .*



V kolikor se bo predsednik republike odločil državnemu zboru predlagati kandidata za predsednika vlade, se želi prepričati, da ima kandidat zadostno podporo poslank in poslancev državnega zbora. Če bodo vodje poslanskih skupin izrekle podporo kandidatu za predsednika vlade, se bo predsednik republike s kandidatom predvidoma uradno sestal v sredo, v nasprotnem primeru pa bo državni zbor obvestil o tem, da ne predlaga kandidata za predsednika vlade.



Predsednik republike Borut Pahor mora sicer svojo odločitev v skladu s 111. členom ustave sporočiti najkasneje do vključno 28. februarja 2020.