Predsednik Pahor: "Danes za neustavno dejanje izbrisa prevzemamo moralno odgovornost in ga privzemamo v kolektivni zgodovinski spomin"

Besedilo govora predsednika republike (Velja govorjena beseda!)

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači pripravil obeležitev 30. obletnice izbrisa oseb iz Registra stalnega prebivalstva Republike Slovenije.Na prireditvi sta spregovorila predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Civilne iniciative izbrisanih aktivistov Irfan Beširević.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v govoru v svojem imenu in imenu države izbrisanim opravičil za nezakonito dejanje izbrisa 25.671 oseb iz registra stalnega prebivalstva.Obeležitev 30. obletnice je potekala na predvečer obletnice izbrisa, ko so slovenske oblasti 26. februarja 1992 iz Registra stalnih prebivalcev Slovenije neustavno izbrisale 25.671 ljudi. Ustavno sodišče Republike Slovenije je leta 1999 in leta 2003 odločilo, da je bil izbris neustaven. Evropsko sodišče za človekove pravice je leta 2012 ugotovilo, da so bile izbrisanim kršene človekove pravice, in sicer pravica do varstva zasebnega in družinskega življenja (8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah)in do učinkovitega pravnega sredstva (13. člen konvencije) ter prepoved diskriminacije (14. člen konvencije).Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA