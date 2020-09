Predsednik Pahor je bil slavnostni govornik na osrednji slovesnosti ob letu Huga Wolfa

V nadaljevanju je besedilo govora predsednika republike. Velja govorjena beseda!

V počastitev 160. letnice rojstva v Slovenj Gradcu rojenega skladatelja Huga Wolfa je leto 2020 razglašeno za Wolfovo leto. Predsednik Pahor se je kot slavnostni govornik udeležil osrednje slovesnosti - koncerta Simfoničnega orkestra RTV Slovenja s solistko Nuško Drašček Rojko.Prireditev je v živo prenašala tudi Televizija Slovenija.Predsednik republike se je februarja udeležil slovesnosti v počastitev Wolfovega leta in položil venec k spomeniku Huga Wolfa v Slovenj Gradcu.Foto: Nik Jevšnik/STA*Zahvaljujemo se gospodu Jožetu Leskovarju, dolgoletnemu ravnatelju Glasbene šole Slovenj Gradec ter raziskovalcu in poznavalcu življenja in dela Huga Wolfa, za prijazno pojasnilo iz življenjepisa skladatelja.