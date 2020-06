Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil si je ogledal predstavitev vojaških aktivnosti v okviru niza vaj Preskok 2020





Med 11. majem in 19. junijem 2020 na širšem območju Republike Slovenije poteka niz taktičnih vojaških vaj Preskok, na katerih sile Slovenske vojske preverjajo in nadgrajujejo sposobnost delovanja po načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA