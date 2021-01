Predsednik republike je sprejel dr. Marijo Anderluh, predstojnico Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 12. januarja 2021, na pogovor sprejel dr. Marijo Anderluh, predstojnico Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Pogovarjala sta se o odzivu otrok in mladostnikov na izredne razmere zaradi epidemije covida-19, ko se soočajo tudi s tesnobami, depresijo in celo poskusi samomora. Hospitaliziranih po poskusu samomora je bilo med srednješolci v tem obdobju celo za 30% več kot v običajnem, primerljivem obdobju.Dr. Marija Anderluh meni, da bi morala družba bolj ceniti prispevek mladih k premagovanju zdravstvene krize. Predsednik Pahor je z njo soglašal, da je prispevek otrok in mladih v tem času velikanski, saj se morajo skoraj v celoti odreči svojemu običajnemu načinu življenja, kar poraja številne stiske in tesnobo. Predsednik je dejal, da se vsem otrokom in mladim zahvaljuje, ker z razumevanjem sprejemajo spremembe in se jim prilagajajo, in da skupaj z njimi upa, da se bodo lahko kmalu vrnili v šole in k svojim običajnim prostočasnim dejavnostim ter druženju. Skupaj z dr. Anderluh sta ocenila, da se morajo pristojne šolske, zdravstvene in socialno-varstvene oblasti dobro pripraviti na odpiranje šol, saj se bo šele takrat lahko dovolj dobro ocenilo in ukrepalo glede problemov duševnega zdravja mladih.Dr. Marija Anderluh je dodala, da je pred dobrima dvema letoma sprejeti Nacionalni program duševnega zdravja primerna podlaga za ukrepanje tudi v teh razmerah, predsednika Pahorja pa je pozvala, naj se pri pristojnih odločevalcih zavzame, da se ustezno pripravijo na psiho-socialno pomoč mladim, ki bo po odprtju šol neizgibno potrebna.Foto: UPRS