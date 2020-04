Predsednik republike se je danes po telefonu pogovarjal z češkim predsednikom Zemanom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Češke republike Miloš Zeman sta danes v telefonskem pogovoru izmenjala poglede na aktualne razmere. Poleg ocene zdravstvenih razmer in vladnih ukrepov sta posebno pozornost namenila dolgoročnejšim gospodarskim in socialnim posledicam krize, naraščanju dolga in energetsko podnebni politiki. Češki predsednik Zeman je znova poudaril, v kako lepem spominu ima zadnja dva obiska v Sloveniji, zlasti rad in pogosto pa se spomni obiska Pirana.Foto: Daniel Novakovič/STA