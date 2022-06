Ob dnevu državnosti v Predsedniški palači dan odprtih vrat

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, dneva državnosti, danes v Predsedniški palači tradicionalno priredil dan odprtih vrat.Predsednik republike in gospa Tanja Pečar sta obiskovalke in obiskovalce sprejela ob 11. in ob 13. uri. Ob 11. uri so si obiskovalke in obiskovalci lahko ogledali posebno slovesnost, na kateri je predsednik Pahor vročil državni odlikovanji dr. Ludviku Toplaku in Robertu Battelliju. Glasbeni program je pripravil akademski glasbenik Klemen Bračko, pridružil se mu je tudi violinist Dejan Gregorič.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je v nagovoru državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem doma in po svetu čestital ob državnem prazniku z najboljšimi željami za mir, varnost in blaginjo. »Pred tridesetimi leti smo ustanovili državo, da bi imeli glede teh plemenitih ciljev več uspeha. S tem, ko smo vstopili v našo širšo domovino, v Evropsko unijo, smo si te možnosti še povečali,« je dejal predsednik Pahor in poudaril pomen naših skupnih prizadevanj za lepo prihodnost, v kateri bodo naši otroci lahko izpolnili svoje sanje in bili uspešni.Predsednik republike se je obiskovalkam in obiskovalcem dneva odprtih vrat, med katerimi je bilo veliko družin in otrok, zahvalil za številčen obisk Predsedniške palače, s katerim so počastili današnji državni praznik.Foto: Daniel Novakovič/STAOb tej priložnosti je predsednik Pahor k besedi posebej povabil Alojza Peterleta, predsednika prve slovenske demokratično izvoljene vlade, ki je bil med gosti slovesnosti ob vročitvi odlikovanj. Gospod Peterle se je v priložnostnem nagovoru spomnil na njuno skupno, dolgo politično pot in predsedniku Pahorju izrazil hvaležnost za pozornost, ki jo je namenil vsem, ki so dali ključne prispevke k slovenski osamosvojitvi in jo soustvarjali. »Vesel sem, da sva skupaj, v različnih vlogah, doživela ta nasmeh zgodovine,« je ob koncu nagovora dejal gospod Peterle.V nadaljevanju so si obiskovalke in obiskovalci dneva odprtih vrat ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika Republike Slovenije, ki jim je skupaj z gospo Tanjo Pečar v svoji pisarni sproščeno odgovarjal na radovedna vprašanja.Foto: Daniel Novakovič/STAObiskovalci so si lahko ogledali tudi razstavo fotografij prelomnih dogodkov, ki so pred 30 leti utirali pot nastajanju samostojne slovenske države, njeni osamosvojitvi, nato obrambi in naposled mednarodnemu priznanju, ki je ob letošnjem dnevu državnosti na ogled v Predsedniški palači. Razstavljene fotografije so bile prvič prikazane na šestnajstih slovesnostih, ki jih je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v počastitev in ohranitev spomina na te dogodke pripravil ob njihovi 30. obletnici.Razstava je v Predsedniški palači na ogled še danes do 19. ure.V počastitev državnega praznika je pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 17. avgusta, na državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.Foto: UPRS