Predsednik Pahor na povabilo poljskega predsednika Dude na uradnem obisku na Poljskem

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika Republike Poljske Andrzeja Dude mudi na uradnem obisku na Poljskem. Gre za nadaljevanje rednega dialoga med državama na najvišji politični ravni, z obiskom pa bo obeležena tudi 30. obletnica diplomatskih odnosov med državama.Predsednika Pahor in Duda se često srečujeta na bilateralnih in večstranskih srečanjih in imata zelo dober in odprt dialog. Predsednik Republike Poljske je bil v Sloveniji na uradnem obisku marca leta 2017, predsednik Pahor se je na njegovo povabilo udeležil svetovne slovesnosti ob osemdesetletnici začetka druge svetovne vojne leta 2019, predsednika pa sta leta 2018 v Gorlicah skupaj odkrila spomenik slovenskim žrtvam prve svetovne vojne, padlim na galicijski fronti. Predsednika se srečujeta tudi ob drugih priložnostih in se o aktualnih temah posvetujeta po telefonu, nazadnje marca letos.Osrednje teme pogovorov obeh predsednikov so aktualna mednarodna varnostna vprašanja, s poudarkom na vojni v Ukrajini in razmerah na Zahodnem Balkanu.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA