Predsednik Pahor in katarski emir Al Thani za vsestransko poglobitev sodelovanja med državama

Ob robu zasedanja 76. Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes sestal s katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom bin Khalifom Al Thanijem.Sogovornika sta potrdila prijateljske odnose med državama, ki so se še poglobili ob obisku predsednika Pahorja v Dohi januarja 2016, ter se zavzela za nadaljnjo krepitev vezi na političnem, zlasti pa na gospodarskem področju. Emir je izpostavil zanimanje katarskih poslovnežev za investiranje v Sloveniji.Ob tem je predsednik Pahor emirja povabil na uradni obisk v Slovenijo in predlagal, da bi bil morda hkrati to obisk gospodarske delegacije, kar je katarski emir pozdravil. Sogovornika sta soglašala, da so zelo pomembni tudi odnosi med ljudmi in torej tudi sodelovanje v kulturi, znanosti, športu in drugod. Dogovorila sta se, da bo emirjev uradni obisk v Sloveniji realiziran v prvi četrtini prihodnjega leta.Predsednik republike Pahor in emir Al Thani sta izmenjala izkušnje obeh držav pri soočanju s koronavirusno boleznijo COVID-19 – v Katarju dosegajo skoraj 90% precepljenost. Sogovornika sta izmenjala stališča o ključnih mednarodnih političnih temah. Emir je predsedniku Pahorju predstavil oceno aktualnih razmer v Afganistanu in opisal, kako je Katar evakuiral več kot 60.000 beguncev iz Afganistana ter kako skrbi zanje. Posebno skrb namenjajo zaščiti in izobraževanju afganistanskih otrok, zlasti deklic. Predsednik Pahor je izrazil občudovanje spričo hitrega in učinkovitega odziva, emir Al Thani pa je poudaril, da je za ureditev razmer v Afganistanu potrebna zavzeta aktivnost mednarodne skupnosti, v nasprotnem se bomo vsi soočili s posledicami slabšanja situacije.Katarski emir je predsedniku predstavil tudi priprave na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo Katar priredil v prihodnjem letu. Ob tem je predsednik Pahor emirju povedal, da bomo v Sloveniji v četrtek, 23. septembra, že drugikrat praznovali dan športa kot državni praznik in da je navdih za ta praznik naša država našla tudi v izkušnjah Katarja, ki je tak praznik uvedel pred leti, in je o njem emir predsedniku tako navdušeno pripovedoval ob obisku v Dohi.Foto: UPRS