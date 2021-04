Izjava predsednika republike Boruta Pahorja

Izjava predsednika republike Boruta Pahorja v zvezi s predlogom predsednice SD Tanje Fajon in vodje PS SD Matjaža Hana za srečanje predsednikov strank in vodij poslanskih skupin



Ko so izčrpane vse možnosti v dialogu, se je treba vrniti k dialogu. V to sem prepričan vse svoje politično življenje. Zato sprejemam predlog, da poskusim organizirati srečanje predsednikov strank in vodij poslanskih skupin.



Povod za predlog za sklic sestanka je zaplet glede zastopanosti nepovezanih poslancev v delovnih telesih Državnega zbora. Gre za politično vprašanje, ki je v izrecni pristojnosti DZ, zato bi bil kot predsednik republike pripravljen sklicati sestanek predsednikov strank in vodij poslanskih skupin le, če bi to z razumevanjem sprejeli predsednik DZ in vodje vseh poslanskih skupin. V nasprotnem bi kdo utegnil moje zavzemanje za tak sestanek razumeti kot poseg v izrecno pristojnost zakonodajnega telesa.



Iz moje izkušnje predsednika Državnega zbora vem, da rešitev zapletov v zvezi s sestavo delovnih teles terja potrpežljivost, politično voljo in odgovornost. Čeprav se na prvi pogled zdi, da gre za suhoparno poslovniško zadevo, vem, da gre za zelo občutljivo politično vprašanje, ki lahko za nekaj časa določa politično razpoloženje in hromi učinkovitost delovanja parlamentarne demokracije. Zato mu je treba dati prednostno pozornost.



Kolikor mi je znano, predsednik republike nikdar ni sodeloval pri iskanju teh rešitev, vendar pa sem to pripravljen storiti, če se bodo s tem vsi strinjali. Tak mandat sem po tej poti dobil tudi za usklajevanje sprememb volilne zakonodaje.



V prihodnjih dneh bom opravil neformalne pogovore s predsedniki strank in vodji poslanskih skupin o njihovi pripravljenosti za sodelovanje na sestanku o tej zadevi.



Vse probleme, ki jih ustvarimo ljudje, lahko ljudje tudi rešimo.