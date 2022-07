V Metliki slovesnost ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva in v počastitev 30. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama

V nadaljevanju je besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

Na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je danes popoldan v Metliki potekala slovesnost, s katero smo počastili dan slovensko-izraelskega prijateljstva. Z obeležitvijo se državi in njuni ljudje spominjamo skupnega boja proti nacizmu in fašizmu v drugi svetovni vojni.Foto: Daniel Novakovič/STADan slovensko-izraelskega prijateljstva smo prvič obeležili lani, 19. julija 2021, ob 100. obletnici rojstva Hane Seneš, izraelske narodne herojinje in pesnice, ki je bila spomladi leta 1944 med padalci zavezniških sil, ki so pristali v Beli krajini in tam našli zatočišče pri dobrih ljudeh.Slovesnost ob dnevu prijateljstva med državama je v sodelovanju z Veleposlaništvom Države Izrael in Občino Metlika tokrat potekala drugič, utemeljena pa je bila na dolgem in dobrem sodelovanju in prijateljstvu med državama, ki letos obeležujeta 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je bil slavnostni govornik na letošnji slovesnosti.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor je v slavnostnem govoru poudaril, da je bila pomoč, ki so jo izraelskim padalcem nudili slovenski partizani in lokalni prebivalci, neprecenljiva, zato je prav, da nam ostane v trajnem spominu. »Kot eden oc poslancev Bučarjeve skupščine bi rad spomnil, da je bila Država Izrael ena tistih, ki nas je na začetku naše osamosvojitve podpirala z veliko vnemo, kar nam bo ostalo v trajnem spominu. V letošnjem letu slavimo 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih stikov,« je dejal predsednik republike in dodal, da ima Slovenija v Državi Izrael prijatelja, ki nas je razumel in podpiral, zato Slovenija poskuša razumeti zapleteno kompleksnost nastanka, razvoja in sodobnih izzivov Izraela, zlasti varnostnih, ob tem pa je izrazil upanje, da bodo z modrostjo znali najti pot k trajnemu miru. »Kljub vsemu se zdi, da smo se vendarle iz zgodovine dovolj naučili. Ne uspeva pa nam, da bi preprečili ponovna grozodejstva,« je še poudaril predsednik Pahor in spomnil na današnjo obletnico genocida v Srebrenici in vojno v Ukrajini. »Napad Rusije na Ukrajino in vojna, ki še traja in ji žal ni videti konca, sta nas spomnila, kako krhek je mir, kako težko ga je vzpostaviti in kako zelo pomembno ga je negovati,« je dejal.Preko videoposnetka je zbrane posebej ob tej priložnosti nagovoril izraelski predsednik Isaac Herzog. Zahvalil se je predsedniku Pahorju za voditeljstvo, ki je, tako predsednik Herzog, utrdilo trdni dvostranski odnos med Izraelom in Slovenijo. Predsednik Herzog je poudaril, da bo Slovenija v Izraelu vedno našla odprtega in voljnega partnerja ter dobrega prijatelja in ob tem sprejel vabilo predsednika Pahorja na uradni obisk v Sloveniji.Udeležence slovesnosti sta nagovorila tudi Eyal Sela, veleposlanik Države Izrael, in Darko Zevnik, župan Občine Metlika. Veleposlanik Eyal Sela je v nagovoru spomnil na sedmero izraelskih padalcev, ki so leta 1944 pristali v Beli krajini, kjer so jim ljudje pomagali, da so se lahko pridružili zaveznikom v boju proti nacizmu in fašizmu. »Njihova zgodba simbolizira prijateljstvo med našima narodoma, ki je še starejše od naših držav,« je dejal in dodal, da je spominsko obeležje na Fuxovi hiši prvo v vrsti obeležij, ki bodo v prihodnosti povezani v spominsko pot Hane Seneš. Veleposlanik Sela se je družini Fux in Belokranjskemu muzeju zahvalil za podporo in sodelovanje pri uresničitvi tega projekta. Župan Darko Zevnik je dejal, da današnji dogodek tesno povezuje obe državi, predvsem pa ljudi, ki so se srečali v vojni vihri druge svetovne vojne in našli skupne interese. »Danes zopet živimo v času polnem novih izzivov in želja vseh nas je, da najdemo poti k miru in sožitju tudi ob pomoči dogodkov, kot je današnji,« je poudaril župan.Foto: Daniel Novakovič/STAPrireditev je potekala pred Fuxovo hišo v Metliki, na kateri je bilo v sklopu slovesnosti odkrito posebno spominsko obeležje v počastitev spomina na dobroto, srčnost in pogum ljudi tega kraja ter v spomin na pogum sedmerice padalcev iz Izraela – Reuvena Dafnija, Hane Seneš, Yone Rosena Rosenfelda, Abbe Berdicheva, Yoela Palgija, Peretza Goldsteina in Rehavama Zabludovskega Amirja. Dva izmed njih, Yoel Palgi in Peretz Goldstein, sta 13. aprila 1944 zatočišče našla v hiši, pred katero je danes potekala slovesnost.V spomin na padalko in šest padalcev bo v Belokranjskem muzeju v Metliki poslej razstavljena tudi posebna muzejska plošča.Z obeleževanjem dneva prijateljstva se krepi sodelovanje med državama ter opominja na dolgoletne vezi, prijateljstvo in zavezništvo v najtežjih časih.Foto: Daniel Novakovič/STA