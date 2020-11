Ob mednarodnem dnevu strpnosti predsednik Pahor in generalna direktorica Unesca Azoulay v telefonskem pogovoru pozvala k strpnosti, ki je še posebej v teh zahtevnih časih na preizkušnji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je ob današnjem mednarodnem dnevu strpnosti, ki ga obeležujemo 16. novembra, pozno popoldne po telefonu pogovarjal z Audrey Azoulay, generalno direktorico Unesca.



Letos mineva 25 let od sprejema Deklaracije OZN o načelih strpnosti, ki je bila sprejeta 16. novembra 1995. Istega dne je Generalna skupščina UNESCO razglasila mednarodni dan strpnosti, leto kasneje je to storila še Generalna skupščina OZN.



Predsednik republike je uvodoma čestital generalni direktorici ob 75. obletnici, ki jo danes praznuje Unesco. Izrekel je tudi priznanje Unescu za mednarodni dan strpnosti, ki je bil proglašen pred 25. leti na pobudo Unesca.



Spodbujanje strpnosti in izzivi, ki jih tudi na tem področju prinaša pandemija nove koronavirusne bolezni, je bila osrednja tema pogovora predsednika Pahorja in generalne direktorice Azoulay.



Predsednik Pahor je direktorico Azoulay seznanil s poslanico, s katero je danes nagovoril državljanke in državljane, generalna direktorica Unesca pa mu je za ta korak k spodbujanju strpnosti in sožitja zahvalila in čestitala.



V nadaljevanju pogovora sta sogovornika izrazila zaskrbljenost nad porastom nestrpnosti in izključevanja. Zato je predsednik Pahor izpostavil pomen človečnosti in potrpežljivosti ter spodbujanje vse vrste sodelovanj, zlasti mednarodnega, pri čemer je potrebno vztrajati pri spoštovanju demokratičnih vrednot in si na vse načine medsebojno pomagati.



Skupaj sta pozvala k odgovornemu vodenju in k sprejemanju takih ukrepov za zajezitev širjenja nove koronavirusne bolezni, ki bodo v čim manjši meri povečevali družbene razlike.



Predsednik Pahor se je z generalno direktorico Unesca Azoulay pogovarjal tudi o delovanju Slovenije v Unescu na področju umetne inteligence. Slovenija namreč gosti prvi Unescov mednarodni center za umetno inteligenci (IRCAI), katerega osrednja naloga so raziskave, promocija in informiranje o umetni inteligenci. O humanističnih in pravnih vidikih umetne inteligence je predsednik Pahor govoril tudi na letošnjem Pariškem forumu za mir.



