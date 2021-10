Predsednik republike Pahor zaključil formalna posvetovanja z vodji poslanskih skupin o možnih kandidatih za mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes zaključil formalna posvetovanja z vodji poslanskih skupin državnega zbora o možnih kandidatih za sodnika Ustavnega sodišča RS.Po opravljenih pogovorih z vsemi vodji poslanskih skupin predsednik republike ugotavlja, da se nakazuje zadostna podpora za izvolitev kandidatu izr.prof.dr. Roku Svetliču. V prihodnjem tednu načrtuje to preveriti na dodatnih neformalnih posvetovanjih in pogovorih.Na podlagi ponovnega poziva predsednika republike za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je bil objavljen v Uradnem listu 20. julija 2021, je Urad predsednika Republike Slovenije v predvidenem roku prejel 4 (štiri) predloge. Prijavili so se (po abecednem vrstnem redu):- dr. Franci Ježek,- mag. Marko Starman,- dr. Rok Svetlič,- dr. Andraž Teršek.Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest.Foto: Anže Malovrh/STA