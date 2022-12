Predsednik Pahor na sprejemu za najboljše slovenske športnice in športnike: »V vaši bližini sem čutil, da sem blizu ljudem, ki imajo v družbi posebno vlogo: so vzor našim otrokom«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič sta danes popoldan v Predsedniški palači priredila sprejem za najboljše slovenske športnice in športnike v letu 2022.»V vaši bližini sem čutil, da sem blizu ljudem, ki imajo v družbi posebno vlogo: so vzor našim otrokom. Otroci vas gledajo in vidijo vse. Hvala, da opravljate to nenadomestljivo poslanstvo,« se je športnicam in športnikom v nagovoru zahvalil predsednik republike.V imenu sogostitelja sprejema, ministra dr. Igorja Papiča, ki je na službeni poti v tujini, je goste na sprejemu nagovoril državni sekretar dr. Darjo Felda.V imenu športnic in športnikov je spregovorila Janja Garnbret, najboljša slovenska športna plezalka. Janji Garnbret je predsednik Pahor 29. marca 2022 vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem.Glasbeni program sta pripravila pevka Ajda Stina Turek in kitarist Tilen Gavranovič.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA