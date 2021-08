Predsednik republike otvoril letošnji Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega nagovora predsednika Pahorja. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil odprtja 59. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA in ga slavnostno otvoril. Predsednik Pahor je bil na prireditvi tudi slavnostni govornik.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike si je nato 59. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem ogledal v spremstvu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška.Z ministrom dr. Podgorškom in Anjo Mager, predsednico Zveze podeželske mladine Slovenije, je nato posadil oreh. Predsednici zveze Anji Mager se je zahvalil za dosedanje sijajno sodelovanje in izrazil veselje, da bo letošnja razglasitev Inovativnega mladega kmeta oktobra v Predsedniški palači.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA