Predsednik Pahor na uradnem obisku na Madžarskem

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika republike Madžarske Jánosa Áderja mudi na uradnem obisku v Budimpešti.Srečanje pomeni nadaljevanje rednega in sijajnega dialoga na predsedniški ravni. Predsednik republike Madžarske Áder je bil nazadnje na uradnem obisku v Republiki Sloveniji 19. in 20. oktobra 2018, bilateralno ali ob robu mednarodnih pobud pa se predsednika srečujeta redno in pogosto. Tokratni uradni obisk je za oba predsednika prva mednarodna dejavnost po začetku epidemije covid-19. Obisk je bil med obema država sicer dogovorjen že v začetku letošnjega leta.Predsednik Pahor je uradni obisk pričel s položitvijo venca k spominskem obeležju na Trgu herojev. Po sprejemu z vojaškimi častmi sta se slovenski predsednik Borut Pahor in madžarski predsednik János Áder zadržala v daljšem in prijateljskem pogovoru na štiri oči, temu so sledili plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Madžarske pod vodstvom obeh predsednikov.Foto: Daniel Novakovič/STAV pogovorih sta predsednika Pahor in Áder potrdila odlične in prijateljske odnose, ki jih odlikujeta dobrososedsko in razvejano sodelovanje ter medsebojno zaupanje. Predsednik Pahor je izrazil zadovoljstvo, da državi vzdržujeta reden politični dialog in dejal, da je Madžarska soseda, s katero želimo tudi v prihodnje gojiti tesne in prijateljske odnose.Sogovornika sta se strinjala, da področje trajnostnega razvoja in zelenih tehnologij lahko obe državi strateško povezuje in ocenila, da lahko pomeni več kot le priložnost za izhod iz krize in nadaljnje sodelovanje. S takšnim premislekom je tokratni uradni obisk osredotočen na t. i. zeleno agendo in trajnostni razvoj in takšna sta sestava delegacije in program obiska. Predsednika republike spremljata ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki imata v sklopu obiska ločene dvostranske pogovore. Ministrica Pivec je s svojim madžarskim kolegom podpisala tudi Memorandum o sodelovanju pri ohranjanju gozdov. Veliko je dobrih projektov, med njimi zlasti s področja e-mobilnosti. Sogovornika sta ocenila, da je še precej možnosti za okrepitev sodelovanja na področju infrastrukture in energetike, ki bi bila v korist obeh držav.Na novinarski konferenci sta predsednika izpostavila, da Slovenija in Madžarska sodita med države, ki so se z epidemijo uspešno soočile. K temu je pripomoglo hitro in uspešno ukrepanje obeh vlad, predsednika pa sta govorila tudi o morebitnem drugem valu in potrebnem premišljenem gospodarskem ukrepanju zaradi epidemije.Predsednik Pahor je sogovornika seznanil, da se Slovenija pripravlja na predsedovanje Evropske unije z veliko mero odgovornosti in z namenom, da ji vrne avtoriteto, ki bo nepogrešljiva v soočanju s posledicami krize epidemije.Predsednik Pahor je poudaril, kako pomembno je vzajemno negovanje položaja manjšin, ki predstavljajo most med obema državama. Sodelovanje v okviru programov regionalnega gospodarskega razvoja je pri tem izjemnega pomena. Predsednik Pahor se je tudi zavzel za realizacijo že odobrene pomoči Madžarske Porabju.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednika sta naslovila tudi problem migracij. Slovenija in Madžarska zagovarjata zavarovanje zunanjih meja Evropske unije in stremita k iskanju rešitev za preprečevanje ilegalnih migracij.Slovenija je tudi zelo naklonjena iskanju skupnih modelov solidarnosti, pri čemer moramo kot skupnost, tako predsednik Pahor, poiskati kompromis.Predsednik Pahor je v pogovorih odprl in posebej omenil tudi obeleževanja obletnice Trianonske pogodbe. Predsednika Áderja je opozoril na razlike v percepciji in na ponavljajoče se slike zemljevidov, ki vzbujajo zaskrbljenost pri delu naše javnosti, saj jih razume kot izraz ozemeljskih teženj. Prav dobri odnosi nam omogočajo, da se o vsem, in tudi o tem odkrito pogovarjamo, je dejal.Predsednik Pahor je prepričan, da je potrebna velika mera strpnosti in razumevanja tako pri oblikovanju naše prihodnosti kot tudi pri odnosu do zgodovine skupnega prostora. V tej luči moramo vsi poskrbeti, da obeleževanja zgodovinskih dogodkov potekajo v duhu skupnih evropskih vrednot, dobrih sosedskih odnosov in spoštovanja zgodovine drugih držav oziroma narodov.Novinarsko konferenco je predsednik Republike Slovenije zaključil z mislijo: "Preteklosti ne moremo spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost. Odgovorni politiki gledajo generacije vnaprej, temu pogledu sva zavezana tudi s prijateljem in predsednikom Janosem Áderjem, ki se mu zahvaljujem za gostoljubnost v Budimpešti."Foto: Daniel Novakovič/STAV nadaljevanju se bo predsednik Republike Slovenije srečal s predsednikom Narodne skupščine Madžarske Lászlóm Kövérjem.Slovenska turistična organizacija pa bo popoldne, ob uradnem obisku predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in delegacije na Madžarskem v Budimpešti, za izbrane madžarske novinarje, organizatorje potovanj in turistične agente pripravila predstavitev Slovenije kot bližnje, zelene in varne turistične destinacije z vrhunsko gastronomsko ponudbo.