Predsednik Pahor na dobrodelnem koncertu Skupaj za Kras: »Kras je del naše naravne dediščine. Storiti moramo vse, da ga varujemo«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes zvečer na povabilo županov občin Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Komen udeležil dobrodelnega koncerta Skupaj za Kras. Predsednik Pahor je imel na koncertu nagovor.Foto: Anže Malovrh/STA»Kras je del naše naravne dediščine. Storiti moramo vse, da ga varujemo,« je v nagovoru poudaril predsednik republike in izrazil zadovoljstvo, da so načrti za sanacijo že v pripravi. Dejal je, da imamo institucije z veliko znanja in izkušenj, v skladu z njihovimi usmeritvami in vodstvom pa moramo narediti vse za to, da v najkrajšem času začnemo z intenzivnimi aktivnostmi. »Vsak od nas lahko prispeva bodisi s prostovoljnim delom ali drugimi aktivnostmi v skladu z usmeritvami stroke. Tudi pri tem moramo strniti vrste in pomagati pri obnovi Krasa in tudi sicer skrbeti za naše naravno bogastvo,« je nadaljeval predsednik Pahor in pristojne državne organe pozval, da v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in vsemi, ki bi lahko pripomogli z znanjem in sredstvi, razmislijo o tem, kaj lahko naredimo za zmanjšanje tveganj, ki jih predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva.Foto: Anže Malovrh/STAOb koncu nagovora je predsednik republike še enkrat izrazil iskreno hvaležnost in občudovanje vsem, ki so sodelovali pri gašenju požara na Krasu, zavarovali premoženje ljudi, in sodelovali pri odpravi njegovih posledic.»Mene in celo Slovenijo je ganila pozornost ljudi, ki so se gasilcem in vsem tistim, ki so pomagali, zares iskreno zahvalili. Na koncu ta veriga dobrote in solidarnosti ostaja nepretrgana. Danes smo se tukaj zbrali zato, da nadaljujemo z našimi prispevki – s tistim, kar lahko vsak od nas naredi – da Krasu vrnemo njegovo čudovito podobo, kot smo jo lahko občudovali pred požarom. V prepričanju, da ta veriga solidarnosti v naši skupnosti nikoli ne bo pretrgana, se vam zahvaljujem. To je navdihujoče, in vam pri tem želim veliko sreče in osebnega zadoščenja,« je še dejal predsednik Pahor.Predsednik Pahor je v času trajanja požara Kras obiskal dvakrat, 7. septembra pa je na Brdu pri Kranju priredil sprejem v znak hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavnikom služb ter srčnim posameznikom in prostovoljcem, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Republike Slovenije. Na slovesnosti je predsednik republike junakinjam in junakom, ki premagujejo požare na Slovenskem ter ščitijo ljudi in njihovo premoženje, vročil priznanje jabolko navdiha.Foto: Anže Malovrh/STA