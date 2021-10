Predsednik Pahor je sprejel rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Igorja Papiča in njegovega naslednika, prof. dr. Gregorja Majdiča

Predsednik Pahor je rektorja in njegovega naslednika sprejel ob slovesu prof. dr. Papiča z rektorskega položaja največje univerze v Sloveniji in tik pred inavguracijsko slovesnostjo prof. dr. Majdiča. Prof. dr. Gregor Majdič je postal 45. rektor Univerze v Ljubljani.Predsednik Pahor se je dosedanjemu rektorju prof. dr. Papiču zahvalil za dobro sodelovanje. Ob tem je novemu rektorju prof. dr. Majdiču, ki bo mandat uradno nastopil jutri, zaželel uspešen začetek vodenja Univerze v Ljubljani in se priporočil za sodelovanje.Foto: Tamino Petelinšek/STA