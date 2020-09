Videokonferenca predsednika Pahorja z generalnim sekretarjem OZN Antóniom Guterresom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes preko video povezave pogovarjal z generalnim sekretarjem OZN Antóniom Guterresom.Uvodoma je izrazil obžalovanje, da letošnja Generalna skupščina ne poteka v živo. Generalni sekretar Guterres mu je pritrdil, da so vsi dogodki organizirani virtualno, vendar manjka osebni stik med državniki.Predsednik Pahor in generalni sekretar Gutterres sta začela pogovor z aktualnim političnim problemom v Gornjem Karabahu. Predsednik Pahor je zagotovil polno podporo prizadevanjem generalnega sekretarja za umirjanje napetosti in reševanje problema po mirni poti. Sogovornika sta se pogovarjala tudi o razmerah na Zahodnem Balkanu, ob tem pa je predsednik Pahor obnovil povabilo generalnemu sekretarju Guterresu na enega od prihodnjih srečanj pobude Brdo - Brijuni Process.Predsednik Pahor in generalni sekretar Guterres sta spregovorila še o nekaterih aktualnih globalnih temah, med drugim o boju proti podnebnim spremembam in spopadanju s pandemijo covid-19, njenimi zdravstvenimi vidiki in ekonomskimi posledicami.Predsednik Pahor je potrdil polno zavezanost Slovenije multilateralizmu in pripravljenost še naprej tesno sodelovati z OZN.Foto: Nebojša Tejić / STA