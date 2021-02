V Predsedniški palači obeležili 30. obletnico razglasitve ustavnega amandmaja XCIX k ustavi Republike Slovenije, s katerim je Slovenija izstopila iz pravnega reda tedanje jugoslovanske federacije

V nadaljevanju je besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

20. februarja 1991 je Skupščina Republike Slovenije sprejela ustavni amandma XCIX k ustavi Republike Slovenije. S tem je Slovenija izstopila iz pravnega reda tedanje jugoslovanske federacije.Ob 30. obletnici razglasitve ustavnega amandmaja XCIX je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes dopoldan v Veliki dvorani Predsedniške palače priredil posebno obeležitev.Slavnostna govornika na svečanosti sta bila dr. Franc Grad, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in član tedanje strokovne skupine za pripravo osnutka nove ustave Republike Slovenije, in Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STAObeležitev obletnice sodi v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije.Obeležitev je bila naslednja v vrsti dosedanjih počastitev 30. obletnice teh prelomnih dogodkov in predsednik republike bo z njimi nadaljeval. Potekala je na razmeram prilagojen način.Predsednik republike je doslej v Predsedniški palači priredil deset (10) posebnihv počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico:1.(slavnostni govornik: mag. Igor Omerza, tedanji član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic),2.(slavnostni govornik: dr. Dimitrij Rupel, soavtor Majniške deklaracije 1989),3.(slavnostni govornik: Franci Feltrin, član glavnega odbora društva Združeni ob Lipi sprave, nekdanji podpredsednik kluba Demos in predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa),4.(slavnostna govornika: Miran Potrč, predsednik tedanje skupščine, in Tone Jerovšek, predsednik zakonodajno-pravne komisije tedanje skupščine),5.(slavnostna govornika: dr. Hubert Požarnik in veleposlanik mag. Matjaž Šinkovec, člana tedanjega predsedstva Demosa),6.(slavnostna govornika: dr. Ciril Ribičič, vodja slovenske delegacije in takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, in mag. Franci Pivec, član slovenske delegacije),7.(slavnostni govornik: Alojz Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene vlade),8.(slavnostni govornik: dr. Ludvik Toplak, predsednik Družbenopolitičnega zbora tedanje Skupščine Republike Slovenije),9.(slavnostna govornika: prof. dr. Peter Jambrek, sodelavec Komisije za ustavna vprašanja tedanje Skupščine Republike Slovenije, in Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije in član Izvršnega sveta tedanje Skupščine Republike Slovenije, republiški sekretar za ljudsko obrambo),10.(slavnostna govornica: dr. Spomenka Hribar, pobudnica Sporazuma)Predsednik republike je posebej obeležil tudi druge pomembne obletnice. 30-letnico uradnega imena naše države je obeležil skupaj s 340 otroki iz vrtca Litija, ki so na travniku sestavili 24-metrski napis SLOVENIJA. Ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev je državljanke in državljane nagovoril s posebno poslanico. Udeležil se je spominske slovesnosti in maše ob 30. obletnici prve spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu in prireditev ob 30-letnici Manevrske strukture narodne zaščite. Kot vrhovni poveljnik obrambnih sil je bil slavnostni govornik ob 30. obletnici postroja v Kočevski Reki.