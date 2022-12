Predsednik Pahor je Vesni Horžen, mag. Marijani Kolenko, Manci Perko in dr. Manci Košir, vročil priznanja jabolko navdiha za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem

Utemeljitve:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil priznanja jabolko navdiha štirim izjemnim posameznicam, predanim slovenski besedi, knjigi in skupnosti.Posebno priznanje predsednika Republike Slovenije so za pomembno vlogo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem prejele Združenje splošnih knjižnic in predsednica Vesna Horžen; Društvo Rastoča knjiga in predsednica mag. Marijana Kolenko; Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in generalna sekretarka Manca Perko.Jabolko navdiha za življenjsko delo pri spodbujanju bralne kulture na Slovenskem je prejela dr. Manca Košir.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Bor Slana/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA