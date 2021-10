Predsednik republike z mladimi talenti na Gimnaziji Kranj o njihovih ambicijah in ustvarjalnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil Dneva talentov Gimnazije Kranj. Predsednik Pahor je na dogodku z dijaki vodil pogovor o njihovih ambicijah, ustvarjalnosti, poteh poklicnega razvoja in upanju za prihodnost.Dan talentov Gimnazije Kranj prirejajo dijaki Gimnazije Kranj v sodelovanju z iniciativo Inženirke in inženirji bomo!. Z dogodkom so obeležili tudi 10. jubilej sodelovanja Gimnazije Kranj in iniciative Inženirke in inženirji bomo!.Ob tem naj spomnimo, da je predsednik Pahor v začetku leta 2016 Gimnaziji Kranj vročil »Jabolko navdiha« za izjemne dosežke na glasbenem področju.Foto: Anže Malovrh / STA