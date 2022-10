Predsednik Pahor ob zaključku akcije Moj zdravnik 2022: »Ste cvet tistih, ki žanjejo strokovno in človeško občudovanje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes popoldan v Predsedniški palači priredil slavnostni sprejem ob zaključku akcije Moj zdravnik 2022.»Ste cvet tistih, ki žanjejo strokovno in človeško občudovanje,« je v nagovoru zdravnicam in zdravnikom dejal predsednik republike, jim čestital in izrazil hvaležnost, ker svoje poslanstvo jemljejo z zavzetostjo, predanostjo, dobroto in srčnostjo. »To je pravzaprav edino priznanje, ki ga zdravniki prejmete od svojih pacientov in zato je teža tega priznanja toliko večja,« je poudaril predsednik Pahor in dodal, da je poslanstvo zdravnic in zdravnikov nenadomestljivo, zato jim moramo nameniti ustrezno pozornost, tudi zato, ker niso odgovorni za probleme, ki jih povzroča organizacija zdravstva. Predsednik republike je nagovor sklenil z besedami, da so nagrajenci akcije Moj zdravnik pomemben navdih mladim zdravnicam in zdravnikom, za pobudo in ohranjanje akcije pa se je posebej zahvalil prirediteljem.Foto: Nebojša Tejić/STAZbrane na sprejemu sta nagovorila tudi Andreja Šalamun, urednica revijeter doc. dr. Dejan Georgiev, moj nevrolog 2022. Gospa Šalamun je spomnila, da je bila akcija pred 26 leti zasnovana prav z namenom osvetliti vlogo splošne oz. družinske medicine v našem prostoru v javnem in zasebnem sektorju. »Priznanje Moj zdravnik je edina nagrada zdravnikom, ki pride iz rok pacientov. Kot taka zdravnikom pomeni veliko, saj gre za potrditev, da delamo dobro in strokovno, a hkrati srčno in s posluhom za ljudi,« pa je dejal doc. dr. Georgiev in poudaril, da je priznanje spodbuda in obveza za nadaljevanje dobrega strokovnega dela. Izpostavil je pomen človeškega in emocionalnega pristopa, »saj umetnost zdravljenja ni le v uporabi medicinskega zdravljenja, ampak tudi empatičen odnos do sočloveka«.Vseslovenska akcija Moj zdravnik je letos potekala šestindvajsetič. Sodelujoči so izbirali najsrčnejše zdravnice in zdravnike in jim s tem izkazali hvaležnost za njihovo požrtvovalno delo. Glasovanje je potekalo v dvanajstih kategorijah. Moja revmatologinja je postala Svjetlana Drljača, moj nevrolog doc. dr. Dejan Georgiev, moja specialistka doc. dr. Urška Ivanuš, moja dermatologinja Tamara Levičnik, moj zobozdravnik je postal Boštjan Novšak, moj diabetolog prim. Milivoj Piletič, moja družinska zdravnica Nataša Podbregar, moj ginekolog Aljoša Preskar, moj onkolog Domen Ribnikar, moja kardiologinja Julija Tepeš, moj pediater asist. Jakob Zapušek in moj hematolog prof. dr. Samo Zver.Predsednik Pahor je častni pokrovitelj letošnje akcije Moj zdravnik.Foto: Nebojša Tejić/STA