Predsednik republike je sprejel ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonka Černača

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel Zvonka Černača, ministra, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.V pogovoru je predsednik Pahor ministra Černača seznanil z delovanjem Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike, ki je že večkrat doslej pozval vlado in pristojne, da pri sprejemanju ukrepov za obnovitev gospodarstva in družbe upoštevajo načela trajnostnega razvoja in določila Pariškega podnebnega sporazuma.Minister Černač je predsedniku republike predstavil aktivnosti pri pripravi nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma v februarju 2021.Predsednik Pahor in minister Černač sta se dogovorila za tesnejše sodelovanje Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike in Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko - z namenom, da Slovenija obdobje gospodarskega okrevanja po epidemiji covida-19 čim bolje izkoristi za spodbujanje trajnostnega razvoja in doseganje ciljev podnebne politike.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: SVRK