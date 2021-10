Predsednik Pahor vodje poslanskih skupin obvestil o prijavljenih kandidatih za prvega namestnika predsednika računskega sodišča

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v petek 8. oktobra 2021, obvestil vodje poslanskih skupin o prijavljenih kandidatih za prvega namestnika predsednika računskega sodišča. Na podlagi obvestila predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela je predsednik Republike Slovenije 20. avgusta 2021 objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za prvega namestnika predsednika računskega sodišča. Zbiranje predlogov je potekalo do 4. oktobra 2021.



Prijavljeni kandidati po abecednem vrstnem redu so:



- mag. Maja Bilbija,

- mag. Maja Hmelak,

- Zoran Mladenovič,

- Nataša Musar Mišeljić,

- Nataša Prah.



Predsednik republike bo preučil prejete kandidature in se po pogovorih s prijavljenimi kandidatkami in kandidati kot običajno posvetoval z vodji poslanskih skupin v državnem zboru.



Predsednik republike bo državnemu zboru kandidatko oz. kandidata predlagal najpozneje v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur.



Po posredovanju predloga kandidature za prvega namestnika predsednika računskega sodišča državnemu zboru, je predvidena javna predstavitev predlagane kandidatke oz. kandidata.