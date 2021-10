Predsednik Pahor na uradnem obisku v Moldaviji: Ne smemo spregledati priložnosti za nadgradnjo sodelovanja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednice Republike Moldavije Maie Sandu mudi v Republiki Moldaviji. To je prvi uradni obisk predsednika Republike Slovenije v Republiki Moldaviji po letu 2002.Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi so sledili pogovor na štiri oči med predsednikoma ter plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Republike Moldavije pod vodstvom obeh predsednikov.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor se je na novinarski konferenci, ki je sledila pogovorom, predsednici Sandu zahvalil za gostoljubje in bogat program uradnega obiska v Republiki Moldaviji. Poudaril je, da je Moldavijo obiskal z namenom, da izrazi podporo reformnim prizadevanjem predsednice Sandu in nove vlade. Predsednik Pahor je izrazil tudi zadovoljstvo, da je z izvolitvijo predsednice Sandu oživel politični dialog med državama.Tako Slovenija kot Moldavija letos praznujeta 30. obletnico razglasitve neodvisnosti in samostojnosti. Predsednik Pahor je predsednici Sandu ob tem izrazil iskrene čestitke, čestital pa ji je tudi za napore pri moldavskih reformnih prizadevanjih. “Pred vami je zelo veliko izzivov, a Slovenija je vedno stala Moldaviji ob strani in bo tako tudi vnaprej," je dejal predsednik Pahor.Predsednik Pahor in predsednica Sandu sta ocenila, da bo današnji obisk poglobil dvostransko sodelovanje in da je še precej možnosti za nadgradnjo odnosov, saj vsi vidimo priložnosti znotraj projektov za zeleni in digitalni prehod.Predsednika sta se pogovarjala tudi o razmerah v Pridnestrju. Predsednik Pahor je pozdravil pozitivne premike v zadnjih letih in napore predsednice Sandu in nove vlade za izgradnjo zaupanja in korake, ki vodijo k ureditvi razmer. Izmenjala sta tudi ocene odnosov v soseščini Moldavije.Spregovorila sta o odnosih Evropske unije in Moldavije. Ob tem je predsednik Pahor dejal, da bo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU pripravljen vrh EU - Vzhodno–partnerstvo. Predsednik Pahor je dejal, da je evropska perspektiva teh držav in tudi hitrejša širitev EU z državami Zahodnega Balkana ključnega pomena za zagotavljanje miru in varnosti.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor se je v nadaljevanju obiska srečal s predsednico Vlade Republike Moldavije Natalio Gavrilitia. Predsednik je izrazil močno podporo Slovenije pri reformnih prizadevanjih vlade in pozdravil krepitev političnega in gospodarskega povezovanja z Evropsko unijo. Premierka Gavrilitia je predstavila reformne projekte svoje vlade. Slovenski predsednik in moldavska premierka sta spregovorila tudi o izkušnjah pri spopadanju s pandemijo COVID-19.Predsednik republike se bo v programu uradnega obiska sestal še s predsednikom Parlamenta Republike Moldavije Igorjem Grosom. Osrednje teme pogovorov bodo poleg dvostranskega sodelovanja tudi razmere v Moldaviji in v njeni soseščini.Predsednik Pahor in predsednica Sandu se bosta popoldne srečala z mladimi in se z njimi pogovarjala o njihovih pričakovanjih glede prihodnosti. "Prav mladim je potrebno še posebej skrbno prisluhniti, saj bodo oni tisti, ki bodo vodili naše družbe v prihodnosti," je dejal predsednik republike na novinarski konferenci.Predsednika bosta nato v Botaničnem vrtu Kišinjev posadila vsak svoje drevo v trajen spomin na današnji obisk.Predsednika Pahorja na uradnem obisku spremljata državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije Stanislav Raščan in državni sekretar Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo Peter Geršak, ki sta se ob robu obiska srečala z moldavskima kolegoma, državni sekretar Geršak bo obiskal tudi novo moldavsko digitalno tehnološko središče Tekwill.Uradni obisk se bo zaključil s svečano večerjo, ki jo bo v čast predsedniku Republike Slovenije priredila predsednica Republike Moldavije.Foto: Daniel Novakovič/STA