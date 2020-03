Predsednik Pahor je na vsakoletni pogovor sprejel predsednike veteranskih in domoljubnih organizacij

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na vsakoletni pogovor sprejel predsednike veteranskih in domoljubnih organizacij, povezanih v koordinacijo KODVOS.Predstavniki organizacij, ki v okviru koordinacije povezujejo okrog 120.000 članov, in jim v letošnjem letu predseduje dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever, so predsedniku predstavili svoje delovanje in načrte na področju domoljubja, ohranjanja slovenskih vojaških tradicij, spoštovanja državnosti, kot tudi skrbi za veterane vojn za Slovenijo in civilnih in vojaških invalidov vojn. Ob tem so navedli pomembne obletnice, ki jih bodo s posebnimi prireditvami obeležili v letu 2020.Predsednik republike je predstavnike KODVOS seznanil z lastnimi prizadevanji za ohranitev zgodovinskega spomina na dogodke, ki so utirali pot slovenski samostojnosti. Ob tem je napovedal, da bo naslednja v vrsti teh obeležitev 30. obletnica prvih demokratičnih volitev. V predsedniški palači bo ob tem 7. aprila pripravljen slavnostni sprejem, na katerem bosta spregovorila Milan Kučan, prvi predsednik RS, in Alojz Peterle, predsednik prve vlade RS.Predstavniki KODVOS so predsedniku Pahorju predali javni poziv, ki ga objavljamo spodaj.Pogovora so se udeležili generalmajor Alojz Šteiner, Zveza slovenskih častnikov, generalmajor Ladislav Lipič, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Lučka L Šerbec, Zveza društev "General Maister", Savin Jogan, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Marijan Križman, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Janez Podržaj, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Tomaž Čas, Zveza policijskih veteranskih društev SEVER, Peter Vaš, Zveza društev in klubov MORiS, Adolf Videmšek, Zveza društev civilnih invalidov vojn za Slovenijo in Anton Pozvek, koordinator KoDVOS.Javni poziv za obsodbo sovražnega govora:Foto: Bor Slana/STA