Predsednik Pahor na slavnostni akademiji Zadružne zveze Slovenije: »Postavili ste poslovni sistem solidarnosti in sodelovanja, za katerega se danes zdi, da bo prav mogoče postal poslovni model prihodnosti«

Besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije (Velja govorjena beseda!):

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan udeležil slavnostne akademije ob 150-letnici zadružništva v Sloveniji in 50. obletnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije.Predsednik Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik in je Zadružni zvezi Slovenije ob 150-letnici organiziranega zadružništva na Slovenskem in 50. obletnici ponovne ustanovitve Zadružne zveze Slovenije vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za nenadomestljivo vlogo pri razvoju slovenskega podeželja in za skrb za povezovanje ljudi, ki s podeželjem živijo.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA