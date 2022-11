Predsednik Pahor na odprtju nove športne dvorane v Štorah: »Ta čudoviti objekt je sanjska dvorana in bo hram vaše skupnosti«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldne udeležil slavnostnega odprtja nove športne dvorane v Štorah. Štore so 184. občina, ki jo je v dveh mandatih obiskal predsednik republike.Foto: Tamino Petelinšek/STA»Ta čudoviti objekt je sanjska dvorana in bo hram vaše skupnosti,« je v slavnostnem govoru dejal predsednik republike in čestital občankam in občanom Štor ob odprtju nove športne dvorane. V slavnostnem govoru je izpostavil vlogo športnic in športnikov v skupnosti in navdih, ki ga prinašajo ljudem. »To so dvorane, kjer se zbira skupnost: lokalna, regionalna, nacionalna. Takih objektov, obnovljenih in novih, je zlasti v zadnjih desetih letih v Sloveniji zelo veliko. To me navdaja z upanjem, da bodo tudi v prihodnje, zlasti tukaj v Štorah, v Celju in povsod drugje, nove generacije športnic in športnikov, ki bodo nosili slavo Štor in Celja, sosednjih občin ter naše domovine vsepovsod po svetu,« je dejal predsednik Pahor in izrazil hvaležnost županjam in županom, ki dobro razumejo potrebe ljudi, ljudem, ki znajo razumeti potrebe svojega prostora, in skupnosti, ki razume, da so otroci naša prihodnost in da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da jim omogočimo pogoje, v katerih bodo razvijali svoje talente in izpolnili svoje sanje. Ob koncu slavnostnega nagovora je predsednik republike poudaril, da bomo imeli kot skupnost sijajno prihodnost, če bomo znali in zmogli paziti drug na drugega in spodbujati tiste vrednote, ki nas povezujejo v narodno in državljansko skupnost.Foto: Tamino Petelinšek/STAUdeležence slovesnosti sta nagovorila tudi župan Miran Jurkošek in ravnateljica OŠ Štore Mojca Rožman. Župan Jurkošek je v nagovoru izrazil željo, da bi bila nova pridobitev občine prostor, kjer bi se ljudje družili, se veselili in dosegali športne uspehe, ravnateljica Rožman pa je poudarila, da se z novo pridobitvijo za prihodnost otrok v Štorah ni treba bati.Foto: Tamino Petelinšek/STA