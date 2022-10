Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil si je ogledal dinamično predstavitev ob koncu niza vaj Preskok 2022





"Med opazovanjem vaje sem razmišljal o vojni v Ukrajini. Želim si, da bi čim prej nastopili okvirji za prekinitev ognja in seveda za pravičen mir. Kot sem že večkrat rekel: če mir ne bo pravičen, ne bo trajen.



To usposabljanje sem gledal v drugačnih pogledih, v drugačnih okoliščinah, z drugačnega zornega kota, kot v prejšnjih desetih letih. Zaradi vojne v Ukrajini moramo vsi razmišljati o nujnosti večje usposobljenosti Slovenske vojske. Mislim, da je dovolj materialno podprta, da ima sijajen kader, motiviran, da tako visoko usposobljenost tudi doseže. Zdaj vidimo, da usposobljenost Slovenske vojske ni samo akademska razprava, ima stvaren pomen. Seveda se uri za obrambo države, upajmo, da nikoli ne bodo nastopile potrebe, da bi morala to svojo usposobljenost tudi demonstrirati, vendar za razliko od let nazaj, letos tega ne moremo v celoti izključiti. Moramo biti pripravljeni kot pripadniki Slovenske vojske in kot del zavezniških sil.



To, kar sem videl, me potrjuje v mnenju, da se Slovenska vojska dobro pripravlja, se dobro usposablja, tudi moram še enkrat reči, da kadarkoli sodeluje na misijah v tujini, dobiva zelo visoke pohvale, krepi ugled naše države. Vse to pravim zato, ker bi rad, ne samo kot vrhovni poveljnik obrambnih sil, ampak tudi kot predsednik republike, rekel našim državljankam in državljanom, da imamo Slovensko vojsko, na katero se lahko zanesemo."

Foto: Bor Slana/STAPredsednik Pahor je po ogledu vaje povedal:Med 12. septembrom in 21. oktobrom 2022 na širšem območju Republike Slovenije poteka niz taktičnih vojaških vaj Preskok, na katerih sile Slovenske vojske preverjajo zmožnost delovanja vseh sil Slovenske vojske v sklopu nacionalne in kolektivne obrambe, z usklajeno in učinkovito izvedbo posameznih vaj.