Predsednik Pahor se je odločil, da podpiše ukaz o odpoklicu veleposlanika Kajzerja

Predsednik republike Borut Pahor se je po današnjem telefonskem pogovoru s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom odločil, da glede na vse okoliščine podpiše ukaz o odpoklicu veleposlanika Toneta Kajzerja. Vendar je ob tem predsedniku vlade izrazil nezadovoljstvo, ker je vlada sprejela sklep o odpoklicu brez predhodnega posvetovanja z njiim, saj po že sprejeti odločitvi vlade ni več možnosti za morebitne drugačne rešitve. Opozoril ga je na vprašanje sorazmernosti predlaganega ukrepa oz. doslednosti takega ukrepanja v vseh podobnih primerih.



Ocenil je, da bi bilo prav, da se postopek odpoklica veleposlanikov v prihodnje formalno uredi enako kot postopek imenovanja veleposlanikov, kjer je posvetovanje s predsednikom republike sestavni del postopka odločanja.



Pred tem je predsednik republike v New Yorku opravil posvet z ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon in že njej izrazil nezadovoljstvo, da pred odločanjem vlade z njim ni bilo opravljeno nobeno posvetovanje o tej zadevi.



Obema je tudi predlagal, naj se dodatno premisli o ukrepih in ravnanjih, kako okrepiti profesionalnost diplomacije, da bo ta lojalna državi, ne pa strankarskim in drugim parcialnim interesom.