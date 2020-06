Predsednik Pahor je vročil repliko Jabolka navdiha medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Kongresnem centru Brdo medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam izrekel hvaležnost za požrtvovalno in nesebično delo v času epidemije novega koronavirusa in jim vročil repliko priznanja Jabolko navdiha. Prevzela ga je Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji-negovalci in babice so nenadomestljiv del skupnosti. Ljudje jim zaupamo. Še posebej v času epidemije smo se zanesli nanje in na njihovo človečnost, s katero so nas nesebično hrabrili in navdihovali. So junaki človečnosti in upanja, ki jim dolgujemo veliko hvaležnost in posebno spoštovanje.Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji-negovalci in babice priznanje Jabolko navdiha prejemajo v letu, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic. V Sloveniji je po podatkih Zbornice – Zveze 29.421 izvajalcev zdravstvene in babiške nege in prav ti so temelj vsakega zdravstvenega sistema. Njihovo poslanstvo je varovanje in ohranjanje zdravja ljudi, kar so dokazali tudi v času epidemije novega koronavirusa v Sloveniji. Tudi v tem času so ponovno predstavljali nepogrešljiv del zdravstvenih ekip. S svojo profesionalnostjo, srčnostjo in pogumom so tudi v najbolj težkih trenutkih prispevali k varnemu zagotavljanju potrebne nujne zdravstvene oskrbe vseh prebivalcev Slovenije.Posebne slovesnosti so se udeležili izvajalci zdravstvene in babiške nege iz različnih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov, ki so v času epidemije strokovno, predano in človeško skrbeli za paciente. Pridružil se jim je tudi minister za zdravje Tomaž Gantar.Monika Ažman, predsednica Zbornice-Zveze se je ob prevzemu replike Jabolka navdiha predsedniku Pahorju zahvalila za izkazano zaupanje ter poudarila, da se je v času epidemije izkazalo, da empatija in solidarnost še obstajata.V nagovoru se je predsednik Pahor zahvalil prejemnikom priznanja zahvalil za njihovo nenadomestljivost, požrtvovalnost in predanost. "Vi ste steber vsakega zdravstvenega sistema", je poudaril predsednik Pahor.Predsednik republike je 29. marca v Predsedniški palači priznanje Jabolko navdiha virtualno podelil vsem “junakom človečnosti in upanja”, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Predsednik Pahor je replike tega priznanja ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, pobudnikom vseslovenske akcije "Maske za vse" v Trbovljah, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje ter klicnemu centru za informacije o koronavirusu, in bo s tem izrazom pozornosti in hvaležnosti nadaljeval.Foto: Daniel Novakovič/STA