Predsednik republike obiskal Republiški štab Civilne zaščite Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes z ministrom za obrambo Matejem Toninom obiskal Republiški štab Civilne zaščite Republike Slovenije.Prisotna sta bila Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, in Darko But, generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije, ki sta predsedniku Pahorju in ministru Toninu predstavila celovito delovanje Civilne zaščite Republike Slovenije za zajezitev COVID-19, še posebej pa delo Službe za podporo štabu Civilne zaščite Republike Slovenije.Predsednik Pahor in minister Tonin sta preko videokonference dežurno ekipo službo za podporo tudi pozdravila in se zahvalila za njihovo profesionalno delo.Foto: Nebojša Tejić/STA