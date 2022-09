Na javni poziv predsednika republike za mesto člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja prispelo pet (5) predlogov kandidatur

Včeraj, v ponedeljek, 12. septembra 2022, se je iztekel rok za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja.Po odstopu viceguvernerke Banke Slovenije dr. Irene Jean Vodopivec je guverner Banke Slovenije mag. Boštjan Vasle predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja obvestil, da je državni zbor 1. julija 2022 sprejel Sklep o njeni razrešitvi z 31. julijem 2022.V predvidenem roku je prispelo pet (5) predlogov kandidatur. Po abecednem vrstnem redu so to:1. mag. Jana Benčina Henigman,2. izr. prof. dr. Arjana Brezigar Masten,3. dr. Primož Dolenc,4. mag. Primož Simončič,5. mag. Sibil Svilan.Predsednik republike bo prejete kandidature preučil in opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Pri tem se bo potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki izpolnjuje potrebne strokovne kriterije za opravljanje navedene funkcije.Predsednik republike kandidata izbere izmed prijavljenih možnih kandidatov na javni poziv, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Po posredovanju predloga kandidature državnemu zboru v imenovanje je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.Državni zbor o kandidatu glasuje najkasneje v 30-ih dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh poslancev.Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.