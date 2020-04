Predsednik Pahor ob 100. rojstnem dnevu gospe Danice Bole presenetil slavljenko in stanovalce DSO Fužine

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil praznovanja 100. rojstnega dne gospe Danice Bole, stanovalke v Domu starejših občanov Fužine.Predsednik republike je tako presenetil gospo Bole, ki njegovega obiska ni pričakovala. "Sprejmite, prosim, moje najbolj iskrene čestitke ob vašem rojstnem dnevu z mojimi najbolj iskrenimi željami za vašo lepo prihodnost," ji je čestital predsednik Pahor in ji poklonil zlato deteljico sreče, ki bo v skladu s preventivnimi ukrepi najprej za tri dni morala v izolacijo. "V stotih letih tega še niste doživeli," se je skupaj s slavljenko pošalil predsednik republike in poudaril, da je darilo tudi simbol hvaležnosti za vse dobro, kar je v življenju naredila. "Danes ste kraljica naših src. Ta štiriperesna deteljica naj vam prinese srečo. Veliko vam je bilo dano doživeti v tem življenju in veliko vam bo dano videti in doživeti v prihodnosti. Želim vam, da se tega življenja in prihodnosti veselite," je slavljenki in njenim sostanovalkam in sostanovalcem zaželel predsednik Pahor. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi strokovnemu in drugemu osebju v domovih za starejše, ki skrbijo, da je jesen življenja tako lepa in sončna kot je bil današnji dan, kar so prisotni sostanovalci kot tudi tisti, ki so praznovanje spremljali iz okolice in balkonov bližnjih stolpnic, nagradili s prisrčnim aplavzom.Foto: Nik Jevšnik/STA"Hvala lepa, gospod predsednik, za vse. In vsem udeležencem hvala lepa, ker ste prišli," se je prisotnim zahvalila do solz ganjena gospa Bole. V imenu vseh stanovalcev in zaposlenih v Domu starejših občanov Fužine ji je čestitala tudi direktorica doma Bojanka Genorio. Praznovanje je požlahtnil mladi tenorist Klemen Kelih, ki je skupaj s predsednikom republike in vsemi prisotnimi slavljenki zapel rojstnodnevni napev in ji z nekaj pesmimi iz zakladnice priljubljenih klasičnih in opernih del izpolnil skrito željo.Predsednik Pahor je dom v Fužinah obiskal že tretjič. Praznovanja se je udeležil na povabilo vodstva Doma starejših občanov Fužine in svojcev gospe Bole, ki so se odločili, da slavljenki pripravijo posebno praznovanje, ki bo upoštevalo vsa navodila za preprečevanje širitve okužbe s koronavirusom.Predsednik republike je vabilo sprejel, ker meni, da v teh časih predvsem starejši v domovih za ostarele, ločeni od svojih bližnjih, potrebujejo upanje in zavedanje, da niso sami in pozabljeni. V teh časih potrebujemo sočutje in solidarnost, saj bomo edino tako lahko skupaj, čeprav narazen, epidemijo preživeli kot skupnost, je prepričan. To je bil njegov peti tovrsten obisk v domovih za starejše, odkar je bila razglašena epidemija.Foto: Nik Jevšnik/STA