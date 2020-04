Predsednik Pahor je danes na tradicionalnem letnem srečanju sprejel veleposlanike držav članic Višegrajske skupine (V4)

Osrednje teme pogovora so bile sodelovanje Slovenije z V4 in druge oblike regionalnega sodelovanja, spopadanje EU s koronavirusno boleznijo in njenimi ekonomsko socialnimi posledicami ter prihodnji razvoj EU.Slovenija sicer po Pahorjevem mnenju aktivno sooblikuje jedrno skupino držav EU, pri čemer v teh časih pogreša nekaj več francosko-nemškega sodelovanja, ki je velikega pomena za moč in vpliv jedrne skupine in EU kot celote.

Predsednik je spomnil na svojo udeležbo na vrhu V4+ na povabilo češkega predsednika Zemana oktobra lansko leto in poudaril, da so države V4 za Slovenijo naravne partnerice, s katerimi beležimo odlično gospodarsko sodelovanje, imamo pa veliko skupnega tudi na številnih drugih področjih. Dejstvo, da se kdaj ne strinjamo, ne pomeni, da si ne prizadevamo za isti cilj – močnejšo in tesneje povezano Evropsko unijo, v kateri ne sme priti do novih ločnic med njenim zahodom in vzhodom.

Glede pobude Tri morja, ki jo članice V4 močno podpirajo, je predsednik Pahor spomnil, da je preteklo leto gostil predsednike držav članic te pobude, na srečanje pa je povabil tudi nemškega predsednika Steinmeierja. Predsednik Pahor meni, da je sodelovanje Nemčije pomembno za značaj celotne pobude. Izrazil je prepričanje, da tudi v prihodnje ta pobudo pomemben del slovenskih aktivnosti za učinkovitejše povezovanje v srednji in vzhodni Evropi.

Predsednik Pahor je še poudaril, da mora Evropska unija ostati kar najbolj aktivna na Zahodnem Balkanu, saj je to v našem skupnem strateškem interesu, v nasprotnem se bo krepila vloga Ruske federacije, Kitajske, Turčije in drugih. Predsednik je še seznanil s skupnim pismom članic procesa Brdo Brijuni v podporo širitvi EU s Severno Makedonijo in Albanijo.

Na pogovoru so sodelovali veleposlanik Češke (trenutna predsedujoča V4), Juraj Chmiel, sodelovali pa so še veleposlanica Madžarske Edit Szilágyiné Bátorfi, veleposlanica Slovaške republike Eva Ponomarenková in veleposlanik Republike Poljske, dr. Krzysztof Jan Olendzki.





Foto: Daniel Novakovič / STA