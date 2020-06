Predsednik Republike Slovenije otvoril vseslovenski projekt »Noč ima svojo moč 2020«

.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je kot častni pokrovitelj vseslovenskega projekta »Noč ima svojo moč 2020« pod krošnjami divjih kostanjev v parku Tivoli projekt tudi otvoril. Področje letošnjega znanstveno-raziskovalnega zanimanja je divji kostanj in njegovo zdravje. Leto 2020 je Mednarodna konvencija za varstvo rastlin pri Organizaciji združenih narodov namreč razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin.Uvodoma je dr. Miha Kos, predstavnik konzorcija partnerjev projekta in direktor Ustanove Hiša eksperimentov, pojasnil, da želijo javnosti in zlasti mladim na tak način približati raziskovalen način razmišljanja ter zavedanje, da so radovednost, želja po raziskovanju in sposobnost za inovativnost nekaj, česar druga bitja nimajo.Predsednik republike je v nagovoru mlade pozval, naj si upajo delati napake, naj se jih ne bojijo ali sramujejo, saj se iz njih največ učimo. Posebej je nagovoril Ustanovo Hiša eksperimentov, ki jo je aprila 2018 odlikoval z medaljo za zasluge za neprecenljiv prispevek k promociji znanosti ter izjemno inovativnost pri spodbujanju ustvarjalne radovednosti otrok in mladih.Vseslovenski projekt »Noč ima svojo moč«, v katerem sodelujejo Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo in Tehniški muzej Slovenije, se odvija v okviru Evropske noči raziskovalcev, ki bo letos potekala 27. novembra.Ob zaključku dogodka sta predsednik Pahor in direktor Ustanove Hiše eksperimentov dr. Kos prerezala trak med divjimi kostanji in s tem otvorila projektFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA